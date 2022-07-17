В России упростили ввоз автомобилей из-за рубежа

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин

Ввозить автомобили в Россию из-за границы временно будет проще. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об изменении порядка регистрации ввозимых машин. Об этом говорится на сайте правительства РФ.

«Речь идет о временной отмене одного из обязательных требований к техническому оснащению машин — теперь их можно использовать без устройств вызова экстренных служб „ЭРА-ГЛОНАСС“. До сих пор обустройство ввозимых машин комплектом такого оборудования было обязательным условием для ввоза и постановки автомобиля на учет в ГИБДД. Однако из-за санкций у российских производителей систем вызова экстренных служб возникли перебои с комплектующими»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Упрощенный порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года. За время отсрочки компании-производители, предполагается, смогут перенастроить логистические цепочки.