В России упростили признание участников СВО погибшими или пропавшими без вести

Соответствующие законы подписал президент Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал два закона, которые упрощают процедуры признания военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации, пропавшими без вести или погибшими. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Теперь для признания военнослужащего погибшим будет достаточно наличия свидетелей его смерти.

В случае, если сведений о местоположении военнослужащего нет, а коллеги и командиры не могут подтвердить его гибель, то пропавшим без вести он теперь признается через полгода, а не через год, как раньше.

Закон распространяется не только на военных, но и на служащих силовых органов, временно находящихся на этих территориях граждан и лиц, не относящихся к категории госслужащих.

Кроме того, родственникам теперь будет проще доказать в суде возможную гибель или безвестное отсутствие военнослужащего. Они смогут предоставлять в суд документ, который будет содержать сведения об этих обстоятельствах. Форму документа утвердит кабмин.

Действие законов распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.