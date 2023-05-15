В России упрощена процедура признания бойцов пропавшими без вести

Теперь на это отводится всего шесть месяцев

Сегодня вступает в силу закон, упрощающий получение мер поддержки семьями участников СВО, сообщает телеграм-канал Государственной думы.

«Если в течение шести месяцев нет сведений о месте нахождения участника спецоперации, то он в судебном порядке может быть признан безвестно отсутствующим. Это поможет семьям в оперативном оформлении документов, необходимых для получения социальных и страховых выплат и оказания мер соцподдержки»,

— сообщает канал.

Также после признания бойца безвестно отсутствующим можно принимать меры, направленные на сохранность его имущества (учредить доверительное управление имуществом такого гражданина), а также за счет его имущества обеспечивать содержание иждивенцев.