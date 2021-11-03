В России упрощен порядок получения компенсации после ЧС

Постановление о новом порядке помощи пострадавшим подписано премьером Михаилом Мишустиным

Для получения финансовой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях россиянам больше не потребуется прописка, сообщает пресс-служба правительства РФ. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.



Новый порядок получения финансовой помощи пострадавшими в результате ЧС больше не требует обязательную регистрацию по месту жительства в поврежденном или разрушенном стихией доме: теперь достаточно подтвердить сам факт проживания в зоне ЧС, с этим вопросом гражданам должны помогать органы местного самоуправления.

Решение касается россиян, которым положена единовременная материальная помощь в связи с утратой имущества первой необходимости. Кроме того, в новом порядке оказания поддержки прописан механизм компенсаций индивидуальным предпринимателям, чья собственность пострадала в результате терактов или контртеррористических операций. Ранее размер господдержки именно ИП не был четко регламентирован. Теперь бизнесмены могут рассчитывать на такие же выплаты, как и юридические лица.

Внести такие изменения в порядок оказания помощи после ЧС поручил президент России Владимир Путин по итогам совещания о ликцидации последствий чрезвычайной ситуации на Дальнем Востоке.

Как сообщало Первое областное информагентство, жители Челябинской области минувшим летом тоже столкнулись с буйством стихии: в начале июля в Карталинском районе прошли масштабные лесные пожары. Пламя прорвалось на территорию поселков Джабык и Запасное, было уничтожено несколько десятков домов. Тогда власти Челябинской области организовали в том числе выплаты компенсаций пострадавшим жителям. А поскольку в Джабыке и Запасном значительную долю населения составляли дачники, прописанные в других территориях, органам местного самоуправления пришлось по сути отрабатывать утвержденный сегодня Михаилом Мишустиным механизм: для получения выплат по утрате имущества погорельцам достаточно было подтвердить сам факт проживания в пострадавшем доме.