Президент Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня среднего профессионального образования. Соответствующий документ опубликован на портале официальной информации 25 июля.
Глава государства постановил учредить и отмечать новый праздник — День День среднего профессионального образования в РФ 2 октября. Он вводится, как говорится в документе, «в целях развития и популяризации среднего профессионального образования».
Между тем, в Челябинской области запустили программу бесплатных путешествий для одаренных школьников.