В России учредили День среднего профессионального образования

Новый государственный праздник будут отмечать 2 октября

Президент Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня среднего профессионального образования. Соответствующий документ опубликован на портале официальной информации 25 июля.

Глава государства постановил учредить и отмечать новый праздник — День День среднего профессионального образования в РФ 2 октября. Он вводится, как говорится в документе, «в целях развития и популяризации среднего профессионального образования».

Между тем, в Челябинской области запустили программу бесплатных путешествий для одаренных школьников.