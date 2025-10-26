В России учредили День работника суда

Его будут отмечать 5 ноября

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении нового профессионального праздника — Дня работника суда. Его будут отмечать 5 ноября. Документ размещен на официальном сайте федерального правительства.

«Празднование приурочено к дате издания указа императора Петра I „О форме суда“. Этот указ увидел свет в 1723 году»,— уточнили в правительстве.

Документом император установил порядок рассмотрения дел судами и их право применять меры принуждения, например, в виде ареста. Также предусматривались положения о действиях суда по вызову истца или ответчика.

Праздник будут отмечать не только судьи, но и их помощники, а также секретари суда и судебных заседаний, и работники аппарата суда.