В России учредили День психолога

Новый профессиональный праздник будут отмечать 22 ноября

В России учредили новый профессиональный праздник — День психолога. Отмечать его будут ежегодно 22 ноября. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном сайте правительства России.

«Новая праздничная дата приходится на 22 ноября. В этот день в 1994 году состоялся первый учредительный съезд Российского психологического общества — крупнейшей профессиональной и научной организации психологов в стране»,— говорится в пояснительной записке.

Ранее учредить праздник поручал президент России Владимир Путин. Его об этом в прошлом году попросил один из участников II Конгресса молодых ученых и слушателей программы развития кадрового управленческого резерва в области науки и образования.

Известно, что на сегодняшний день услуги психологической помощи населению страны оказывают свыше семи миллионов человек.