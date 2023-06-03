В России таксисты не смогут работать более 12 часов с 1 сентября

Мера направлена на повышение безопасности и качества предоставления услуг

С 1 сентября 2023 года таксистам-физлицам запретят работать более 12 часов в сутки. При этом нормальная продолжительность рабочего дня должна составлять не более 8 часов. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.

В документе отмечается, что нормальная продолжительность рабочего времени физлица должна составлять не более 40 часов в календарную неделю. Продолжительность ежедневного рабочего времени при пятидневной рабочей неделе не должна превышать 8 часов.

«При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневного рабочего времени физлица не должна превышать 10 часов. Увеличение этого времени, но не более чем на 2 часа, допускается в целях завершения заказа легкового такси»,— говорится в документе.

Ранее ограничить время работы таксистов предложил Минтранс РФ в целях безопасности дорожного движения и качества оказания услуг по перевозке пассажиров.