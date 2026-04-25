В России супруги погибших бойцов СВО получили право бесплатно поступить в вуз

Сдавать вступительные экзамены им не придется

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении квот на поступление в вузы и ссузы для супругов погибших участников спецоперации. Они смогут получить образование бесплатно и без вступительных экзаменов. Документ размещен на портале правовой информации.

Учиться бесплатно по программам бакалавриата и специалитета в вузах, а также в колледжах и техникумах смогут вдовы и вдовцы военнослужащих, в том числе сотрудников МВД и ФСИН, а также тех, кто погиб в составе вооруженных формирований ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года.

Законом также предусмотрено бесплатное обучение на подготовительных курсах в федеральных государственных вузах.

При вступлении в новый брак вдовы и вдовцы утрачивают право на бесплатное обучение.

Закон уже вступил в силу.