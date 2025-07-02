В России страховые пенсии будут индексировать дважды в год

Увеличивать размер выплаты будут в феврале и апреле

С 2026 года страховые пенсии будут индексировать дважды в год: в феврале, а не в январе, как раньше, а также в апреле. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии о снижении уровня бедности и увеличении реальных доходов граждан, передает издание «РИА Новости».

Михаил Мишустин уточнил, что в феврале пенсии тех, кто вышел на заслуженный отдых, будут увеличивать в соответствии с уровнем инфляции за прошедший год. А в апреле — с учетом роста доходов Социального фонда.

Также он назвал важным решение президента Владимира Путина возобновить индексацию страховых пенсий для работающих россиян.

Напомним, в этом году с 1 января пенсию по старости проиндексировали на 7,3%, а затем еще на 2,2%, исходя из уровня инфляции. Таким образом, размер выплаты увеличился на 9,5%.