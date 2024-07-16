В России стартует новый национальный проект «Молодежь и дети»

В Челябинской области в его рамках создадут новые площадки для молодежи

Новый национальный проект «Молодежь и дети» стартует в России в 2025 году, сообщает Центр управления регионом Челябинской области со ссылкой на правительство РФ.

«К 2030 году в регионах обновится более 35 тысяч школ и таким образом будут созданы комфортные условия для шести миллионов учащихся. Почти 800 тысяч студентов и молодых ученых будут вовлечены в программы профессионального развития. Развернем также широкую сеть молодежных образовательных центров», — заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Нацпроект поможет выявить талантливых детей и молодежь, поддержать добровольчество и наставничество, воспитать традиционные духовно-нравственные ценности и гражданскую активность. Также будет продолжено создание единой системы подготовки и переподготовки воспитателей в детских садах, учителей, специалистов по работе с молодежью.

«Опросы показали, что на Южном Урале не хватает современных молодежных пространств, где можно собираться и создавать что-то новое вместе. Мы стараемся создавать больше таких площадок, нацпроект в этом плане сильно ускорит работу», — говорит исполняющий обязанности начальника главного управления молодежной политики Челябинской области Алексей Хрущев.

Еще больше возможностей откроет перед южноуральской молодежью межуниверситетский кампус — подобные учреждения мирового уровня сейчас создают по всей стране. Всего планируется открыть 25 таких пространств, где преподаватели и студенты будут обеспечены современными лабораториями и комфортными бытовыми условиями: в рамках нацпроекта предполагается ремонт 800 общежитий для 600 тысяч человек.

Дмитрий Чернышенко добавил, что о будущем молодежи заботится программа «Профессионалитет», одним из лидеров которой остается Челябинская область. В 2025 году на Южном Урале откроется еще четыре центра к 13 уже имеющимся.