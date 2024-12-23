В России стартовала последняя в 2024 году шестидневная рабочая неделя

Это и последняя неделя года

В России началась последняя в 2024 году рабочая неделя, и она будет шестидневной: работать придется с 23 по 28 декабря включительно, напоминает ИА «Первое областное».

Выходной в субботу, 28 декабря, правительство страны перенесло на понедельник, 30 декабря. А 31-е стало выходным в связи с переносом выходного с 7 января этого года. Благодаря этому отдыхать россияне будут 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января включительно.

Кстати, 28 декабря не будет сокращенным рабочим днем.

Ранее мы рассказывали о том, сколько длинных выходных ждет россиян в 2025 году.