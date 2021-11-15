В России стартовал второй этап розыгрыша 100 тысяч рублей среди вакцинированных от COVID-19

Он продлится до конца 2021 года

В России до конца 2021 года тысяча человек, вакцинированных от коронавируса, получат по сто тысяч рублей. Второй этап лотереи стартовал накануне, 14 ноября, согласно постановлению, опубликованному на официальном сайте правительства РФ.

Как отмечается в документе, если прививка состоит из двух компонентов, то для того, чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо вакцинироваться обоими компонентами.

Победителей выберет компьютер на основании данных Единого регистра вакцинированных. Номера победивших сертификатов публикуются на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье». Также победителю приходит уведомление на сайте «Госуслуги». Для этого необходимо, чтобы у привитого была подтвержденная учетная запись.

Выплаты производятся только на банковскую карту «Мир» в течение шести месяцев. При этом победители должны указать на «Госуслугах» реквизиты своей карты в течение трех месяцев после получения сообщения о выигрыше.

Напомним, в начале ноября премьер-министр Михаил Мишустин подписал поставление о том, что розыгрыш 100 тысяч рублей среди вакцинированных продлится до 31 декабря, тогда как по прежним правилам он должен был завершиться 1 декабря. Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей увеличится до двух тысяч человек.