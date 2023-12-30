В России срок действия истекающих водительских удостоверений продлили на три года

Речь идет об удостоверениях, срок действия которых прекращается в 2024 и 2025 годах

В России автоматически продлят на три года водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах. В силу вступило соответствующее постановление правительства РФ, сообщили в пресс-службе МВД России.

Водительские права продлят как автолюбителям, так и тем, кто работает водителями.

Инициатором продления срока действия водительских удостоверений выступило МВД России совместно с Минэкономразвития РФ с целью снижения административной нагрузки для граждан и бизнеса.

«На выдачу водительских удостоверений при истечении срока приходится большая часть выдаваемых водительских удостоверений. Поэтому продление срока действия удостоверений позволит более пяти миллионам водителей в ближайшие три года продолжать беспрепятственно управлять транспортными средствами»,— отметили в ведомстве.