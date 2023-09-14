В России создано более 1 млн новых мест дополнительного образования

Это «Кванториумы», «IT‑кубы», «Точки роста» и другие современные площадки

К 2023 году в России создано более 1 млн новых мест дополнительного образования. Обеспечение возможности самореализации и развития талантов является национальной целью Российской Федерации, определенной президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Многие думают, что большие возможности для научно-технического творчества открыты только одаренным детям, которые живут в мегаполисах. Это не так. Сегодня любой ребенок может посещать занятия в таких центрах дополнительного образования, как „Кванториум“, „IT-куб“, „Точка роста“, „Мини-Сириусы“ и дома научной коллаборации», — отмечают в пресс-службе.

Детский технопарк «Кванториум»

В «Кванториумах» детям доступны 14 направлений обучения: альтернативная энергетика, космические технологии и искусственный интеллект, нанотехнологии, беспилотная авиация, кибербезопасность, 3D-моделирование и многое другое. В Челябинской области также работают «Кванториумы» на колесах, которые позволяют заняться техническим творчеством детям из удаленных районов.

Найти ближайший «Кванториум» можно на портале национальныепроекты.рф в разделе «Карты».

Центр цифрового образования «IT-куб»

«IT-куб» — это центр, в котором школьники могут не только бесплатно обучаться по перспективным и востребованным направлениям IT-отрасли, но и получать знания в области цифровой гигиены и информационной безопасности.

В центрах цифрового образования «IT-куб» ребята знакомятся с программированием, разработкой приложений для мобильных устройств, виртуальной и дополненной реальности, учатся программировать роботов. Все центры цифрового образования оснащены современным оборудованием, а каждый наставник владеет актуальными и нешаблонными методиками обучения.

Найти ближайший можно на портале национальныепроекты.рф в разделе «Интерактивные карты».

Центр научного образования детей «Дом научной коллаборации» (ДНК)

Благодаря национальному проекту «Образование» по всей стране на базе вузов работают центры научного образования детей «Дом научной коллаборации» (ДНК), предоставляющие школьникам возможность получить опыт работы над научными задачами вместе с настоящими учеными и внести собственный вклад в проводимые исследования.

Центр развития талантов детей и молодежи «Мини-Сириус»

По национальному проекту «Образование» в регионах России развивается сеть центров развития талантов детей и молодежи «Мини-Сириус». Региональные площадки работают по технологиям образовательного центра «Сириус» и будут созданы во всех субъектах России. В таких центрах ребятам помогают определиться с профессией, выявить и развить талант в области искусств, спорта, естественно-научных дисциплин и техническом творчестве.

«Точка роста»

По нацпроекту «Образование» по всей стране на базе учебных заведений в сельской местности и небольших городах продолжают открываться центры «Точка роста», которые помогают детям знакомиться с современными технологиями и даже пробовать себя в необычных профессиях.

В таких центрах проводят уроки технологии, информатики, ОБЖ, а после уроков организуют кружки дополнительного образования. В «Точках роста» ребят учат строить роботов, проводить опыты, рисовать мультфильмы и многое другое. Центры работают как учреждения дополнительного образования естественно-научного, технического, гуманитарного и цифрового профиля.

Между тем в Челябинской области с 1 сентября ввели социальные сертификаты. Ими по аналогии с Пушкинской картой можно платить за занятия в секциях и кружках. Какова стоимость сертификата, можно ли им оплачивать образование сестер и братьев и почему деньги нужно освоить до конца 2023 года, ИА «Первое областное» рассказал директор Регионального модельного центра ГБУДО «ОЦДОД» Александр Бычков.