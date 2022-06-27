В России создали фонд «ЗаЩИТа» для пожертвований участникам спецоперации

Для удобства расчетные счета созданы в трех банках

Все желающие смогут поддержать участников специальной военной операции, которая сейчас проходит на Украине, через благотворительный фонд «ЗаЩИТа». Деньги будут направлены на оказание помощи в медицинской и психологической реабилитации, восстановлении опорно-двигательного аппарата и на другие мероприятия, направленные на повышение качества жизни, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Благотворительный фонд «ЗаЩИТа» был создан после того, как в ведомство стало поступать большое количество обращений граждан, которые изъявили желание оказать помощь военнослужащим — участникам спецоперации. Основной целью фонда является оказание всесторонней помощи военнослужащим и членам их семей, и оказываться эта поддержка будет за счет средств добровольных пожертвований от физических и юридических лиц.

«Для перечисления денежных средств открыты расчетные счета в банках „Промсвязьбанк“, „Сбербанк“ и „Банк ВТБ“. Также для проработки вопросов передачи фонду имущества или предоставления услуг на сайте министерства обороны Российской Федерации указаны актуальные номера телефонов»,— уточнили в ведомстве.

Для обеспечения открытости и прозрачности деятельности фонда организован постоянный финансовый и юридический контроль.

Все вопросы можно задать по телефонам 8 (495)198-04-45, 8 (800) 600-19-45.