В России создали движение в поддержку отечественных брендов

Организация будет заниматься развитием местных производителей

В России создано всероссийское движение в поддержку отечественных брендов «Сделано в России». Проект реализуется в партнерстве с фондом «Росконгресс», Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), АНО «Российская система качества» (Роскачество) и «Яндексом». Об этом сообщает Газета.ru.

«Российские деньги в российские бренды — новые возможности в области коммуникаций для поддержки отечественных предпринимателей! Мы создали инициативную группу предпринимателей, в которой не только оказывают поддержку брендам России, но и формируют образ современного российского предпринимателя», — сказал руководитель и автор концепции системы поддержки и продвижения бизнеса «Сделано в России» Михаил Садченков.

Цели, которые ставит перед собой организация: развитие всероссийского движения в поддержку отечественных брендов, информационная кампания по их продвижению, формирование образа современного российского предпринимателя, информационная поддержка проектов и инициатив в сфере импортозамещения, а также поддержка предпринимателей, развивающих бизнес в России.

«Резкие изменения в экономике, с одной стороны, заставили многих напрячься, но и открыли огромные возможности, о которых нужно сегодня говорить. При этом сложно в текущем информационном потоке не только отличить фейк и не фейк, но и найти реальные ориентиры для принятия решений. „Сделано в России“ — маяк и ориентир для людей, готовых работать, созидать и считающих необходимым делать это именно в России», — заявил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер.

Напомним, ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание с экономическим блоком правительства по вопросу реализации в регионе политики импортозамещения. Он поручил помочь предприятиям Челябинской области как можно скорее переориентировать работу на создание импортозаместительной продукции.