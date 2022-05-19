«Эта тема давно назрела, и с 2022 года мы реально подходим к тому, чтобы этот регистр создавать», — приводят слова Ткачевой наши коллеги.
По словам эксперта, каждый год в мире выявляют около 10 млн новых случаев деменции, что уже можно назвать эпидемией.
Болезнь Альцгеймера — это самый распространенный тип деменции, при котором головной мозг перестает выполнять свои функции и вызывает проблемы с памятью, мышлением и поведением.
Как выглядит такой человек, наглядно показали блогеры из Челябинска, которые снимали ролики про больную деменцией бабушку и выкладывали в интернет. За это, кстати, их потом проверял Следственный комитет.
Пример настоящей заботы о людях с деменцией в Челябинске демонстрирует общественная организация «Человек напротив». Она проводит уроки Школы заботы о таких больных.