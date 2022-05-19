В России создадут регистр пациентов с болезнью Альцгеймера

Число людей с этим недугом неуклонно растет

В России собираются создать регистр пациентов, которые страдают болезнью Альцгеймера. Об этом в четверг, 19 мая, со ссылкой на главного гериатра России Ольгу Ткачеву сообщает РИА Новости.

«Эта тема давно назрела, и с 2022 года мы реально подходим к тому, чтобы этот регистр создавать»,

— приводят слова Ткачевой наши коллеги.

По словам эксперта, каждый год в мире выявляют около 10 млн новых случаев деменции, что уже можно назвать эпидемией.

Болезнь Альцгеймера — это самый распространенный тип деменции, при котором головной мозг перестает выполнять свои функции и вызывает проблемы с памятью, мышлением и поведением.