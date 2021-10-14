В России создадут пожарную спецэскадрилью из 22 самолетов и вертолетов

Такое поручение дал президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поручил создать пожарную спецэскадрилью. В нее войдет 22 самолета и вертолета. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Согласно поручению главы государства, совместно с госкорпорацией «Ростех» будет создана летная эскадрилья для пожаротушения в составе десяти самолетов Бе-200ЧС, десяти вертолетов Ка-32А11М (новейшая модификация известного вертолета с двигателем повышенной мощности и усовершенствованной системой пожаротушения) и двух вертолетов Ми-26Т. Эти модели востребованы при тушении лесных пожаров.

В сообщении говорится, что эскадрилья будет создана за счет средств Фонда национального благосостояния, а ее текущее содержание будет финансироваться за счет средств госкорпорации «Ростех».

Напомним, в 2021 году в разных регионах России произошло несколько крупных природных пожаров, в том числе в Челябинской области. Во время сильного природного пожара в Карталинском районе пострадало 14 тысяч гектаров леса, сгорели 72 дома в поселках Джабык и Запасное. Погорельцам отстроили новые дома и выплатили компенсации, а лес будет спасен: всего планируется высадить около 66 тысяч саженцев сосны двухлетней.