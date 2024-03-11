С 1 апреля в России повысят социальные пенсии на 7,5%. Эту выплату получают те, у кого нет подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии, а также инвалиды и те, кто потерял кормильца, сообщили в пресс-службе правительства России.
На 7,5% также проиндексируют выплату, которую получают военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы; участники Великой Отечественной войны и граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.
«Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год», — уточнили в правительстве.
В целом повышение затронет более 4 миллионов человек.