В России социальные пенсии вырастут на 7,5% с 1 апреля

Увеличится и размер государственного обеспечения отдельных категорий граждан

С 1 апреля в России повысят социальные пенсии на 7,5%. Эту выплату получают те, у кого нет подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии, а также инвалиды и те, кто потерял кормильца, сообщили в пресс-службе правительства России.

На 7,5% также проиндексируют выплату, которую получают военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы; участники Великой Отечественной войны и граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.

«Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год», — уточнили в правительстве.

В целом повышение затронет более 4 миллионов человек.