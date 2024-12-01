В России социальные пенсии проиндексируют на 14,75% в 2025 году

Размер выплаты составит 15 456 рублей

Президент России Владимир Путин утвердил бюджет Фонда пенсионного и социального страхования на 2025-2027 годы. Из документа следует, что с 1 апреля 2025 года социальные пенсии вырастут на 14,75% и составят 15 456 рублей. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

В законе, подписанном президентом, также сообщается, что в 2026 году социальные пенсии проиндексируют на 4,5%, а в 2027-м — на 4%.

Напомним, социальные пенсии выплачиваются тем, кто не имеет трудового стажа или его недостаточно для страховой пенсии. Такие выплаты назначаются на 5 лет позже общеустановленного пенсионного возраста.