В России составят рейтинг регионов по исполнению мусорной реформы

К 27 сентября Минприроды представит список критериев в правительство РФ

В России проанализируют исполнение реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Для этого составят рейтинг регионов, который позволит увидеть, где высокие темпы реализации реформы, а какие находятся в зоне риска по неисполнению. Такое поручение дала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, сообщает ТАСС.

Минприроды России и компания «Российский экологический оператор» к 27 сентября подготовят критерии для создания рейтинга регионов по темпам реализации реформы обращения с ТКО. По каждому из пунктов присвоят баллы, и регионы, которые получат самые высокие оценки, попадут в лидеры рейтинга.

По мнению Виктории Абрамченко, в числе критериев должны быть, в частности, эффективная работа региональных операторов и снижение количества жалоб граждан.

«„Методика позволит увидеть, какие регионы находятся в зоне риска, и оперативно принимать решения и дополнительные меры регулирования. В числе критериев эффективности должны быть бесперебойная работа операторов, снижение жалоб граждан, охват раздельным сбором отходов“, — отметила представитель», — цитирует вице-премьера ТАСС.

Напомним, реформа обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.

К 2024 году только в рамках нацпроекта «Экология» планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.

В Челябинской области в 2020 году приняли закон, определяющий необходимость раздельного сбора мусора, если на площадках размещены контейнеры для разных типов отходов. Подобный закон на региональном уровне в России был принят впервые.

Накануне комиссия министерства природных ресурсов и экологии РФ определила регионы, которые в 2021 году получат федеральную субсидию на закупку контейнеров для раздельного накопления отходов. Общая сумма поддержки составляет 1 млрд рублей. На эти средства приобретут более 65 тыс. емкостей. Среди получателей субсидии значится Челябинская область. Заявки поступали от 53 субъектов Федерации.