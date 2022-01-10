В России срок оформления паспорта сократят до пяти дней

Изменение начнет действовать с 1 июля 2022 года

В России сократят срок оформления паспорта до пяти рабочих дней. Причем в этот срок можно будет получить документ вне зависимости от места жительства и причины замены паспорта. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

«С 1 июля 2022 года новый паспорт будет оформляться в течение пяти рабочих дней независимо от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, на сегодняшний день срок оформления паспорта составляет 10 дней в случае, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней в остальных случаях.