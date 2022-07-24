В России сократился выпуск жевательной резинки Orbit

Причиной стали санкции, введенные из-за спецоперации на Украине

В России из-за санкций сократился выпуск жевательной резинки Orbit. Как сообщает издание «Ъ» со ссылкой на несколько источников, американская компания Mars, которой принадлежит бренд, столкнулась с трудностями при поставке импортных ингредиентов на производство в Санкт-Петербург.

По словам одного из источников газеты, Mars не может ввести в Россию резиновую основу для жвачки из синтетических полимеров, поскольку она попала под санкции после начала специальной военной операции на Украине. Кроме того, проблемы возникли с логистикой.

Таким образом, до конца 2022 года компания не сможет отгружать примерно половину ассортимента.

О том, какие шаги будут предприняты для разрешения возникшей ситуации, в компании источникам пообещали рассказать через неделю.

Представители Mars ситуацию не прокомментировали.