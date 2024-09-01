В России сократили перечень категорий граждан, подлежащих вакцинации от COVID-19

Кому теперь нужно ставить прививки

Министерство здравоохранения России внесло изменения в календарь вакцинации и предписало прививаться от коронавируса лишь уязвимым категориям граждан. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Вакцинация от COVID-19 показана лицам старше 18 лет, которые ранее не болели и не прививались против инфекции; гражданам в возрасте от 60 лет и старше; людям с хроническими, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями, а также с первичными или вторичными иммунодефицитами.

Проводить ревакцинацию в ведомстве рекомендует не ранее чем через год после предыдущей вакцинации.