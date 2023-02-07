В России собирать ДНК будут у всех подозреваемых и осужденных

Ранее действие закона распространялось только на отдельные категории преступников

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации, или сбору ДНК. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Ранее сбор и регистрация ДНК были обязательны только для приговоренных к лишению свободы за тяжкие или особо тяжкие преступления, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также для неустановленных лиц, биологический материал которых изъят в ходе следственных действий.

Теперь действие закона будет распространяться на всех осужденных к лишению свободы, на подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также на лиц, подвергнутых административному аресту.

В документе уточняется, что осужденные и подозреваемые могут потребовать уничтожения их геномной информации в случае возникновения у них права реабилитации. Это же право имеют и лица, подвергшиеся административному аресту.

Закон, за исключением некоторых положений, вступит в силу через три месяца.