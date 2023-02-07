Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации, или сбору ДНК. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Ранее сбор и регистрация ДНК были обязательны только для приговоренных к лишению свободы за тяжкие или особо тяжкие преступления, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также для неустановленных лиц, биологический материал которых изъят в ходе следственных действий.
Теперь действие закона будет распространяться на всех осужденных к лишению свободы, на подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также на лиц, подвергнутых административному аресту.
В документе уточняется, что осужденные и подозреваемые могут потребовать уничтожения их геномной информации в случае возникновения у них права реабилитации. Это же право имеют и лица, подвергшиеся административному аресту.
Закон, за исключением некоторых положений, вступит в силу через три месяца.