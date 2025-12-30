В России штрафы за нарушение требований к перевозке детей выросли до 200 тысяч

Суммы увеличили вдвое

Президент России Владимир Путин новым законом вдвое увеличил штрафы за нарушение требований к перевозке детей. Документ размещен на портале официальной правовой информации.

Штраф для водителей вырос с 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — с 25 до 50 тысяч, для юрлиц — с 100 до 200 тысяч рублей.

При этом самозанятых таксистов, которые перевозят детей без удерживающего кресла, будут привлекать к административной ответственности как должностных лиц, а тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — как юридических лиц.