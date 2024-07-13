В России семьи с детьми смогут возвращать 7% из 13% НДФЛ

Мера коснется семей с двумя и более детьми

Сегодня, 13 июля, президент России Владимир Путин подписал закон о выплате семьям 7% из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц. Вернуть деньги смогут работающие родители или опекуны с двумя и более детьми. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выплата в размере 7% от уплаченного налога положена семьям, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в конкретном регионе.

Закон вступает в силу с 1 января 2026 года. Для получения вычета семьям, подходящим под критерии, необходимо будет подать заявление в Социальный фонд в период с 1 июня по 1 октября года, следующего за годом уплаты налога. Так, вернуть 7% за 2025 год семьи смогут в указанные сроки в 2026 году.

Возвращать 7% будут каждому из родителей детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если те обучаются на очном отделении. При этом в выплате будут отказывать тем, у кого есть задолженность по алиментам.