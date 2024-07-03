В России с нового учебного года сократят до 40% контрольных работ

Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев

С нового учебного года в российских школах запретят часть контрольных работ, которые проводили на муниципальном уровне. В результате количество таких работ сократится почти на 40%. Об этом на Летней конференции по оценке качества образования сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«С целью сокращения количества контрольных работ, проводимых в школах, с нового учебного года запрещено проведение муниципальных оценочных мероприятий, на которые приходилось до 40% общего числа всех контрольных, а региональные оценочные процедуры могут проводиться только по согласованию с Рособрнадзором»,— сообщили в ведомстве.

По словам Анзора Музаева, региональные контрольно-надзорные органы должны строго следить не только за количеством контрольных работ, но и за ограничением бюрократической нагрузки на педагогов.

Кроме того, согласно постановлению правительства, ежегодно каждый школьник или студент техникума или колледжа будет принимать участие лишь в одном экзамене, который проводится на федеральном уровне. Например, если школа участвует в национальном исследовании качества образования, то обучающиеся этой же параллели не будут писать всероссийские проверочные работы.