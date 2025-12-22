В России с 20 ноября вступят в силу новые правила выезда детей за границу

Пограничное управление ФСБ и нотариусы Челябинской области разъяснили, какие документы нужно подготовить родителям

Родителям, планирующим семейные поездки или отправляющим детей на каникулы с сопровождающими за пределы РФ, важно учесть новые правила выезда за границу, которые начнут действовать с 20 января 2026 года. Особое внимание стоит уделить документам для несовершеннолетних, выезжающих без родителей. Пограничное управление ФСБ и главный нотариус Челябинска рассказали, какие документы готовить по новым правилам 2026 года.

О правовых нюансах детских путешествий без родителей за границей и по России рассказали официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области Дмитрий Сорокин и нотариус города Челябинска Мария Сагаконь.

«Список документов, который потребуются ребенку для выезда за границу, будет зависеть от того, с кем он планирует выезд и какое государство намерен посетить. В соответствии с законодательством РФ основными документами, по которым несовершеннолетние граждане России могут осуществлять выезд за границу, как правило, являются внутрироссийский паспорт и заграничный паспорт — биометрический, либо старого образца», — прокомментировал официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области Дмитрий Сорокин.

Важное изменение: для поездок в Абхазию, Беларусь, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию детям до 14 лет теперь обязательно потребуется загранпаспорт. Подросткам старше 14 лет и взрослым по-прежнему можно въезжать по внутреннему паспорту РФ.

При сопровождении тренером, учителем, бабушкой или другими родственниками необходимо нотариальное согласие хотя бы от одного из законных представителей (родителя, опекуна). Согласие второго родителя по российскому законодательству не требуется.

«Согласие — это письменное разрешение родителей на выезд ребенка за границу, которое они заверили у нотариуса. Чтобы оформить согласие на выезд ребенка, его родителям необходимо прийти к любому нотариусу, предоставить ему свои паспорта, свидетельство о рождении и заграничный паспорт ребенка и информацию о планируемой поездке. Нотариусу нужно сообщить, будет кто-то сопровождать ребенка в поездке или нет. В случае выезда в сопровождении необходимо указать ФИО сопровождающего лица и его паспортные данные. По желанию родители могут указать в согласии сроки выезда и государства, которые разрешают посетить своему ребенку», — пояснила нотариус Мария Сагаконь.

Если согласие потребовалось срочно, а родители находятся в другом городе, можно воспользоваться электронной услугой. Родитель оформляет документ у любого нотариуса, который переводит его в электронный вид. Сопровождающий может получить и распечатать этот файл в ближайшей нотариальной конторе уже на месте.

Для путешествий внутри страны согласие родителей по закону не требуется. Однако его рекомендуется оформить, так как его могут запросить авиакомпании, железная дорога или администрация гостиниц. Документ также может пригодиться, если сопровождающему потребуется забирать ребенка из лагеря или медицинского учреждения.

Если же в поездке ребенка сопровождает один из родителей, то согласие второго по законам РФ не нужно. При этом в ряде случаев по правилам посещения отдельных стран может понадобиться согласие обоих родителей, в том числе уже на этапе оформления визы. Эксперты подчеркивают: правильная подготовка документов перед путешествием поможет избежать задержек на границе и обеспечить спокойный отдых для всей семьи.