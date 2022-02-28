В России с 1 марта запретят выбрасывать технику в мусорные контейнеры

Передавать такие отходы необходимо будет специальным организациям

С 1 марта в России вступают в силу новые правила по утилизации вышедшей из строя бытовой и компьютерной техники. Ограничения коснутся только юридических лиц. Подробнее 28 февраля рассказали в пресс-службе ООО «Центр коммунального сервиса».

С завтрашнего дня юридические лица обязаны будут передавать вышедшие из строя системные блоки компьютеров, платы, жесткие диски и бытовую технику компаниям, которые ведут законную деятельность по сбору, транспортировке, обработке и обезвреживаю таких отходов.

При этом граждане по-прежнему смогут оставлять сломанную или вышедшую из строя технику на контейнерных площадках.

«На сегодняшний день электронное оборудование, утратившее потребительское свойство, вывозится региональным оператором с контейнерных площадок придомовых территорий на объекты размещения отходов в соответствии с территориальной схемой. Уже на полигоне такие отходы после сортировки разделяются на полезные фракции и направляются на переработку в специализированные организации», — объяснили в пресс-службе ЦКС.

Также в организации напомнили, что гражданам запрещено выбрасывать в контейнеры строительный мусор; древесно-растительные отходы, то есть ветки, листья и прочее; отходы I—III классов опасности, такие как автопокрышки, ртутные термометры, аккумуляторы, масла, щелочи, кислоты, гальванические элементы, кислые смолы, дизтопливо, навоз, помет и другие органические вещества, образующиеся в результате содержания сельскохозяйственных животных.