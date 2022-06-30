В России с 1 июля максимальная выплата по соцконтракту увеличится до 350 тысяч рублей

Субсидию от государства можно потратить на открытие бизнеса или ведение хозяйства

По поручению президента в России с 1 июля на 100 тысяч рублей увеличат единовременные выплаты по социальному контракту, которые можно получить на открытие бизнеса и ведение личного подсобного хозяйства. Об этом в четверг, 30 июня, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Максимальный размер субсидии для индивидуальных предпринимателей вырастет с 250 до 350 тысяч рублей, а для россиян, которые ведут свое подсобное хозяйство, — с 100 до 200 тысяч рублей.

«Рассчитываем, что всего в текущем году будет заключено почти 60 тысяч контрактов для начала предпринимательской деятельности и еще около 40 тысяч — на развитие хозяйства, а значит, еще больше семей смогут улучшить свою материальную ситуацию, работая на себя», — отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Напомним, в апреле губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил участникам заседания комиссии Госсовета РФ предложения по мерам поддержки и развития отраслей экономики. Глава региона предложил развивать социальный контракт и увеличить суммы контракта.

Челябинка Татьяна Алферова уже год производит одежду под собственным брендом. А помог в этом социальный контракт: на субсидию в размере 250 тысяч рублей от государства она приобрела необходимое оборудование для открытия цеха и пошива костюмов. История локального производства — в материале ИА «Первое областное».





Социальный контракт — это договор между семьей в сложном финансовом положении и органами соцзащиты. С его помощью можно пройти переобучение и получить новую профессию, открыть свое дело, а также приобрести вещи и школьные товары для детей.