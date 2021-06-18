С 1 июля в России можно будет обжаловать в досудебном порядке решения 19 федеральных органов

В список вошли Ростуризм, Роспотребнадзор, Роструд и другие ведомства

В Российской Федерации с 1 июля 2021 года станет доступна процедура досудебного обжалования решений федеральных органов. Всего в этот перечень вошли 19 госорганов, включая МЧС, ФНС, Роскомнадзор, Ростуризм, Роструд, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Ространснадзор, ФССП и Минпромторг, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Услугой могут воспользоваться физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых было назначено или проведено мероприятие по государственному контролю или надзору. Для этого достаточно подать жалобу до обращения в суд.

«Предметом жалобы может стать: нарушение процедуры проверки; нарушение порядка назначения проверки; несогласие с мерами, назначенными контролером; несогласие с нарушениями, представленными в акте проверки; несогласие с действиями должностного лица в рамках проверки. Подать жалобу в контрольный орган можно на портале госуслуг и там же отследить все этапы ее рассмотрения», — поясняет пресс-служба регионального правительства.

Чтобы подать жалобу, необходимо совершить три действия. Во-первых, на портале госуслуг необходимо подтвердить учетную запись или войти в личный кабинет юрлица. Во-вторых, нужно выбрать номер обжалуемой проверки, описать суть жалобы, приложить необходимые материалы. Найти номер проверки можно в Едином реестре проверок или в личном кабинете портала в разделе «Контроль и надзор». Юридическому лицу потребуется подписать обращение усиленной квалифицированной электронной подписью.

Далее в течение суток в личном кабинете портала госуслуг или на электронную почту придет уведомление о регистрации жалобы. Не позднее пяти рабочих дней обращение будет принято к рассмотрению или вам придет мотивированный отказ.

Ответить на жалобу должны в течение 20 рабочих дней. Этот срок может быть однократно продлен — также на 20 рабочих дней. Процедура сократит время и финансы бизнеса и значительно разгрузит суды.