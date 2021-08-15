В России развод превращает во врагов каждую четвертую пару

Чаще всего в расставании винят себя женщины

В России инициаторами развода чаще всего являются женщины. Причем в большинстве случаев это россиянки до 34 лет. Каждая четвертая пара, пережив развод, становится врагами, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, 60% опрошенных женщин заявили, что инициатором развода были они. 25% разведенных россиянок ответили, что такое решение они приняли вместе с экс-супругом. Всего 9% респондентов назвали инициатором развода мужа.

«34% представителей сильного пола сообщили, что расторжение брака было общим решением, 30% — что развестись предложила жена, 27% — что он сам»,— отмечают исследователи.

Среди мужчин, считающих себя инициаторами развода, большинство старше 45 лет. Среди женщин — моложе 34 лет, не имеющие детей. О том, что решение о разводе было общим, чаще всего заявляли мужчины в возрасте от 35 до 44 лет и женщины старше 45 лет.

По 44% мужчин и женщин сообщили, что после развода они остались друзьями. О том, что бывшие супруги стали врагами, сообщили 23% опрошенных мужчин и 22% женщин. О натянутых отношениях рассказали 33% экс-супругов и 34% разведенных россиянок. Большинство супругов, которые остались друзьями, имеют детей. Среди тех пар, которые остались врагами, многие детей не имеют.

Опрос проводили среди 3500 респондентов старше 18 лет, переживших развод, с 2 по 11 августа 2021 года.