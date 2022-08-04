В России разрешили тратить маткапитал на официальных репетиторов

Теперь за государственный счет можно подтянуть успеваемость учащихся детей

Получатели материнского капитала смогут потратить его на услуги лицензированных репетиторов. Такие поправки в федеральный закон № 256, посвященный материнскому капиталу, внес президент РФ Владимир Путин. Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.



На сегодня, напомним, средства маткапитала его получатели имеют право потратить на улучшение жилищных условий (а соответствующую региональную выплату многие жители Челябинской области тратят, например, на газификацию имеющегося жилья), получение образования ребенком, формирование накопительной пенсии для матери, покупку товаров и услуг для социальной адаптации инвалидов или даже ежемесячные выплаты.

Согласно тексту президентского указа, теперь маткапитал можно направить на оплату услуг «индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность на основании лицензии», то есть официальных, выплачивающих налоги, репетиторов.

Интересно, что в Госдуму недавно внесен законопроект о еще одном варианте потратить «детские» деньги — на покупку автомобиля.

