В России разработают новые стандарты безопасности в сфере внутреннего туризма

Свод правил должен появиться до конца октября

В связи с растущим туристическим потоком внутри страны заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму разработать национальные стандарты в сфере безопасности. Благодаря этому отдых в России станет комфортнее, а риски при оказании туристических и экскурсионных услуг — минимальны.

«Правительство РФ видит важной задачей формирование условий, при которых туристическая отрасль будет функционировать, строго следуя принципу безопасности для граждан», — отметил Дмитрий Чернышенко.

В любом уголке России путешественник должен получить услуги надлежащего качества, соответствующие его ожиданиям. Важный шаг — классификация мест отдыха. Для Челябинской области этот вопрос актуален, особенно в контексте небольших туристических домов или баз отдыха.

«Для Южного Урала очень важно, чтобы те небольшие гостевые дома и базы отдыха, которые распространены в нашей местности на берегах озер и существуют вне правового поля, можно было перевести в «белую» сферу отрасли, позволить им начать работать с туроператорами и официальными платформами интернет-бронирования. Это необходимо, чтобы сфера могла развиваться, повышая качество услуг. Другим шагом стандартизации может стать создание специфических пакетов туристических сервисов. Например пакет „все включено“», — считает заместитель министра экономического развития Челябинской области Андрей Минченко.

В министерстве экономического развития также отметили аспект безопасности туризма. В России применяют санитарные требования при пребывании гостей в местах размещения и их питании. Есть правила для путешествий на природных и горных территориях. Кроме того, в Челябинской области контролируют и безопасность отдыхающих на воде.

Однако есть уязвимые места. Генеральный директор челябинского бюро международного туризма Людмила Мосина считает, что в проработке новых стандартов необходимо ужесточить наказание для водителей, нарушающих правила безопасности при перевозке пассажиров и усилить ответственность туроператоров.

«Необходимо законодательно закрепить ответственность туроператора, предоставившего клиенту недостоверную информацию. К сожалению, нередки случаи, когда, желая продать тур, сотрудник фирмы начинает выдумывать то, чего на самом деле не увидит турист в своем путешествии, или, наоборот, недоговаривает важную для него информацию. Я знаю прецедент, когда очень пожилой женщине продали экскурсию на гору Шихан, уверив, что поездка на автобусе будет быстрой, а сам подъем для нее займет считанные минуты. Такие „фантазеры“ не должны работать в туристической отрасли. Их выдумки могут стоить человеку жизни», — уверена Людмила Мосина.

Добавим, что национальные стандарты в сфере безопасности туризма специалисты Ростуризма должны будут разработать уже к концу октября, чтобы подготовить отрасль к зимним каникулам.