В России разработали ПДД для электросамокатов

Правила, предложенные МВД и Минтрансом РФ, коснутся скорости и веса средств индивидуальной мобильности

МВД и министерство транспорта РФ предложили ввести в Правила дорожного движения изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Они коснутся как скорости, так и веса транспортных средств, сообщает агентство «РИА Новости», в распоряжении которого имеется документ.

Авторы проекта предлагают ограничить максимальную скорость средств индивидуальной мобильности, к которым относятся самокаты, гироскутеры, сигвеи, велосипеды, моноколеса и прочее, до 25 километров в час, а вес — до 35 килограммов.

Кроме того, предлагается установить, что дети в возрасте до семи лет могут передвигаться на средствах индивидуальной мобильности по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, пешеходным зонам и в сопровождении взрослых.

Подросткам старше 14 лет хотят разрешить ездить по обочине дороги или правому краю проезжей части, но только в том случае, если нет тротуаров и пешеходных дорожек, а на дороге действует ограничение скорости до 60 километров в час.

В документе также говорится, что гражданам, использующим средства индивидуальной мобильности, следует запретить обгон или объезд с левой стороны транспортных средств. А руководствоваться они должны сигналами регулировщика для пешеходов.

Напомним, об ограничениях для средств индивидуальной мобильности заговорили после того, как в России заметно возросло количество ДТП с электросамокатами. В Челябинской области также регистрировали подобные происшествия.