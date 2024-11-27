В России разработали меры для защиты людей от мошенничества

Пакет законопроектов включает около 30 мер

Минцифры России совместно с Центробанком и МВД разработало пакет законопроектов, направленных на защиту людей от разных видов мошенничества с использованием информационных технологий. Как сообщили в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, план действий охватывает все наиболее распространенные уловки кибермошенников.

«При подготовке мер были проанализированы наиболее распространенные мошеннические схемы, включая обман через звонки и сообщения, взломы личных кабинетов и оформление кредитов на чужие паспорта. В результате гражданам станет доступен широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от мошенничества», — сказал Дмитрий Григоренко.

Например, россияне смогут запретить оформление кредитов и займов через портал «Госуслуги» или банковские приложения. Снять ограничение можно будет только при личном посещении банка или МФЦ.

Банки обяжут проводить более тщательную проверку заемщиков. Им придется анализировать кредитную историю, банковский счет, на который будут перечислены деньги, а также запрет на перечисление микрозаймов на счета третьих лиц. Если человек сменил учетные данные или произошла утечка его персональных данных, то будет срабатывать временная «заморозка» на выдачу онлайн-займов.

Кроме того, правительство введет правила по идентификации и проверке личности пользователей и маркировку звонков. То есть на экране телефона пользователя будет отображаться название организации и человек. А еще банкам, госорганам и операторам связи запретят общаться с клиентами в мессенджерах.