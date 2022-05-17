В России разрабатывают портал «Госуслуги молодым»

Сайт может заработать уже в конце 2022 года

В России Минцифры и Росмолодежь создают портал «Госуслуги молодым». Портал будет содержать информацию о ключевых событиях, льготах и возможностях для молодых людей. Это будет аналог сайта «Госуслуги», сообщила в интервью РИА Новости глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

«В рабочей версии проект называется „Госуслуги молодым“. Он будет представлять „точку сборки“ всех возможностей, которые сегодня существуют для молодого человека, в удобном интерфейсе, форме и на понятном языке. Этот процесс оказался чуть сложнее, потому что мы планировали его запустить в начале этого года, но, скорее всего, нам удастся это сделать ближе к концу», — рассказала глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

На платформе можно будет ознакомиться с информацией о грантовой поддержке, всех существующих льготах и предложениях и другом.