Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы согласился проработать возможность продления переходного периода для оплаты утилизационного сбора для автомобилей, которые были приобретены до повышения утильсбора. С соответствующим предложением выступил руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, передает пресс-служба Кремля.
«В этом году правительство повысило утилизационный сбор на автомобили. Это очень правильная мера, потому что это мы и с перекупщиками боремся, и отечественное производство автомобилей поддерживаем. Но есть люди, которые пострадали в переходный период введения утилизационного сбора. Они купили машины в ближайшем зарубежье, и у одной семьи, например, в момент покупки сбор был пять тысяч рублей, а сейчас им нужно заплатить уже 528 тысяч рублей. И таких людей несколько тысяч»,— сказал Алексей Нечаев.
Он предложил сделать для таких людей переходный период до 1 января, чтобы до этого времени те, кто уже ввез машину в Россию, заплатили по старому тарифу.
Президент России Владимир Путин поблагодарил Алексея Нечаева за то, что тот обратил внимание на эту проблему, и ответил, что если сама сделка состоялась до введения нового сбора, то правительство не должно облагать людей дополнительным налогом.