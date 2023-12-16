В России рассмотрят продление переходного периода на утильсбор для автомобилей

По словам Владимира Путина, новый налог не должны платить те, кто приобрел машину до его введения

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы согласился проработать возможность продления переходного периода для оплаты утилизационного сбора для автомобилей, которые были приобретены до повышения утильсбора. С соответствующим предложением выступил руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, передает пресс-служба Кремля.

«В этом году правительство повысило утилизационный сбор на автомобили. Это очень правильная мера, потому что это мы и с перекупщиками боремся, и отечественное производство автомобилей поддерживаем. Но есть люди, которые пострадали в переходный период введения утилизационного сбора. Они купили машины в ближайшем зарубежье, и у одной семьи, например, в момент покупки сбор был пять тысяч рублей, а сейчас им нужно заплатить уже 528 тысяч рублей. И таких людей несколько тысяч»,— сказал Алексей Нечаев.

Он предложил сделать для таких людей переходный период до 1 января, чтобы до этого времени те, кто уже ввез машину в Россию, заплатили по старому тарифу.

Президент России Владимир Путин поблагодарил Алексея Нечаева за то, что тот обратил внимание на эту проблему, и ответил, что если сама сделка состоялась до введения нового сбора, то правительство не должно облагать людей дополнительным налогом.