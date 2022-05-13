В России рассмотрят новый закон о работе такси

Рассказываем, какие изменения хотят внести и как это отразится на пассажирах

В Государственную Думу внесен законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ...». Документ предполагает обязать агрегаторов такси предоставлять ФСБ доступ к базам данных заказов. Также поправки регулируют вопросы тарифов на услугу, требования к внешнему виду такси и их водителей. Автором выступило правительство России, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Хорошие новости для самозанятых физлиц

Согласно документу, самозанятые россияне смогут получить разрешение на работу в такси при условии заключения договора с агрегатором. На сегодня такой возможности у них нет.

Работать в такси сможет не каждый водитель

Предлагается ввести ряд ограничений при допуске к управлению такси. Например, «лишенник» не сможет быть таксистом, пока не пройдет год со дня истечения срока ограничения его права на управление автомобилем. Также нельзя работать таксистом человеку, если до дня перевозки у него есть более трех неоплаченных административных штрафов за нарушение ПДД.





Реестры такси

Авторы инициативы предложили установить три перечня: региональный реестр служб заказа такси, региональный реестр перевозчиков легковыми такси, а также региональный реестр легковых такси, куда включат сведения о машинах, которые сможет использовать перевозчик.

Агрегаторов могут обязать предоставлять ФСБ доступ к своим базам данных

В документе прописали обязанность служб такси предоставлять ФСБ автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, которые они используют для получения, хранения, обработки и передачи заказов.

Требования к внешнему виду такси

Прописываются требования к внешнему виду такси. На кузове авто должна быть «цветографическая схема легкового такси, представляющая собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке». Также упоминается опознавательный фонарь оранжевого цвета на крыше.

«Легковое такси также оснащается устройством контроля за вниманием и усталостью, сонливостью водителя», — говорится в проекте закона.





Минимальная сумма поездки и тарифы от перевозчика

По законодательной инициативе перевозчик разрабатывает тарифы с учетом времени суток, дня недели, класса комфортности и других особенностей. Также плата может производиться по показаниям таксометра. При этом, согласно документу, нормативным правовым актом Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя или граничащего с ними субъекта России может быть установлен минимальный размер тарифа на поездку и перевозку багажа.

Напомним, год назад в Челябинской области обсуждали возможность принятия поправок в закон о работе такси. Министерство дорожного хозяйства и транспорта предложило ввести дополнительные требования к цвету кузова автомобилей, но позже отказалось от внесения поправок. Планировалось, что разрешения на работу будут выдавать только владельцам белых и желтых машин.

В апреле агрегатор такси «Ситимобил» заявил о прекращении работы в России. Как это может повлиять на рынок такси в Челябинске, где федеральные бренды уже успели значительно потеснить местный бизнес, рассуждаем в материале ИА «Первое областное».

