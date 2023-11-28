В России рассматривают инициативу о признании военкоров ветеранами военной журналистики

Задумку парламентариев прокомментировали те, кто ездил в зону спецоперации

Депутаты фракции ЛДПР предлагают признать военных корреспондентов ветеранами военной журналистики. Это будет означать, что им и их семьям гарантируют соответствующие компенсации, сообщает пресс-служба местного отделения партии.

«Мы, корреспонденты, находимся на информационном фронте, который был развязан киевским режимом. Мы знаем про их методы, как они искажают факты про специальную военную операцию, как они вбрасывают фейки. Распространяют их не только среди жителей Украины, но и на новых территориях, и среди остальных россиян. Поэтому наша задача как журналистов — доносить до людей правду. А это возможно, если бывать в этих командировках — в новых территориях, там, где сейчас опасно, — на передовой, и рассказывать о событиях специальной военной операции, о том, как действуют наши солдаты.

Я лично ездила два раза на передовую с гуманитарной помощью. Этим летом снимала репортаж про работу шестого танкового полка, где служат в основном наши южноуральцы. Мы были на второй линии фронта, где работает наша артиллерия. Приезжая „за ленточку“, я и мои коллеги находимся точно в таких же условиях, как и военные, нам грозит точно такая же опасность. Наши родные волнуются за нас. Мы все знаем трагические ситуации, когда мои коллеги-журналисты гибнут, попадая под обстрелы. У них остаются родные, дети, родители, которым необходима самая разная поддержка.



Поэтому я, когда узнала про законопроект, — обрадовалась, потому что это справедливо. Справедливо и в память о моих погибших коллегах, и нужно тем, кто сейчас находится в зоне СВО. Поэтому я полностью поддерживаю этот законопроект»,

— рассказала Марианна Лысенко.

Корреспондент телеканала ОТВ медиахолдинга «Первый областной» Марианна Лысенко два раза была «за ленточкой». Своими размышлениями об инициативе либерал-демократов она поделилась с пресс-службой местного отделения.

Поддержал парламентариев и журналист, работавший в Первом областном информационном агентстве, Кирилл Бабушкин.

«Я участвовал в боевых действиях не как военкор, но как журналист хорошо понимаю ребят, рассказывающих о событиях с передовой. Вы подняли очень правильную тему. Но тут главное — понимать, кого будут подразумевать под „военкорами“. Потому что в первую очередь — это офицеры со специальностью „журналист“ с соответствующих факультетов военвузов. Необходимо очень четко определить эту категорию, чтобы в ней не оказалось и случайных людей», — разъяснил он.