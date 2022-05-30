В России расширили возможности сервиса «Поступление в вуз онлайн»

Подать документы дистанционно смогут льготники и абитуриенты коммерческого набора

В 2022 году подать электронное заявление в вуз можно будет не только на бюджетные, но еще и на коммерческие, а также на льготные места. Постановление, которое расширяет возможности сервиса «Поступление в вуз онлайн», подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Ранее сервис мог использоваться только для поступающих на бюджетные места. В этом году он будет работать и для абитуриентов, идущих на платное отделение, а также на целевые и льготные места бюджетного приема»,

— сообщает пресс-служба правительства РФ.