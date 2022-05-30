«Ранее сервис мог использоваться только для поступающих на бюджетные места. В этом году он будет работать и для абитуриентов, идущих на платное отделение, а также на целевые и льготные места бюджетного приема», — сообщает пресс-служба правительства РФ.
Кроме того, усовершенствована система обновления конкурсных списков. Теперь информация о поступлении будет доступна в личном кабинете абитуриента сразу после решения приемной комиссии. Благодаря этому выпускники, которые подают заявления сразу на несколько специальностей, смогут отслеживать конкурсную ситуацию в режиме реального времени и оперативно принимать решение.
В Челябинской области изменили правила поступления в вузы — особенности приема в высшие учебные заведения в 2022 году.
Знаки отличия ГТО добавят баллов при поступлении в вузы Челябинска — абитуриенты вузов смогут получить до 10 баллов к ЕГЭ.
Челябинские абитуриенты уже начинают оценивать шансы на поступление, а их родители — измерять толщину своего кошелька. Некоторые вузы Южного Урала уже определили стоимость обучения на 2022/2023 учебный год и количество бюджетных мест. Топ самых дорогих (за эти деньги можно найти маленькую студию) и доступных специальностей — в обзоре ИА «Первое областное».