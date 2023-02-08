Правительство РФ расширило возможности получения жилищного сертификата для молодых ученых. Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, такие сертификаты теперь доступны для научных работников вузов и научных организаций вне зависимости от их ведомственной принадлежности. Соответствующий документ опубликован на сайте федерального правительства.
«До сих пор на получение жилищных сертификатов могли претендовать только молодые ученые из научных организаций и вузов, подведомственных Минобрнауки. Теперь программа доступна не только для научных, но и для научно-педагогических работников научных организаций и вузов вне зависимости от их ведомственной принадлежности»,— говорится в пояснительной записке к документу.
Для того чтобы получить такой сертификат, молодой ученый, нуждающийся в улучшении жилищных условий, должен проработать научным или научно-педагогическим сотрудником не менее пяти лет и иметь ученую степень кандидата или доктора наук. При этом кандидат наук должен быть не старше 35 лет, а доктор наук — не старше 40 лет.
Средний размер выплаты составит около 3,5 миллиона рублей.
Ранее расширить действие программы поручал президент РФ Владимир Путин.