В России расширили возможности получения жилищного сертификата для молодых ученых

Рассказываем, кто теперь может претендовать на помощь от государства

Правительство РФ расширило возможности получения жилищного сертификата для молодых ученых. Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, такие сертификаты теперь доступны для научных работников вузов и научных организаций вне зависимости от их ведомственной принадлежности. Соответствующий документ опубликован на сайте федерального правительства.

«До сих пор на получение жилищных сертификатов могли претендовать только молодые ученые из научных организаций и вузов, подведомственных Минобрнауки. Теперь программа доступна не только для научных, но и для научно-педагогических работников научных организаций и вузов вне зависимости от их ведомственной принадлежности»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Для того чтобы получить такой сертификат, молодой ученый, нуждающийся в улучшении жилищных условий, должен проработать научным или научно-педагогическим сотрудником не менее пяти лет и иметь ученую степень кандидата или доктора наук. При этом кандидат наук должен быть не старше 35 лет, а доктор наук — не старше 40 лет.

Средний размер выплаты составит около 3,5 миллиона рублей.

Ранее расширить действие программы поручал президент РФ Владимир Путин.