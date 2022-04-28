В России расширили программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

Теперь они актуальны для выпускников медицинских колледжей и вузов

«По поручению президента мы расширяем программы „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“. Теперь их участниками могут стать выпускники медицинских вузов и колледжей, которые после окончания учебного заведения будут трудиться в родных населенных пунктах, то есть по месту проживания»,

— пояснил Мишустин.

Участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» теперь смогут стать и выпускники вузов. Об этом в четверг, 28 апреля, на заседании кабинета министров заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Напомним, обе программы предполагают весомые выплаты медработникам, которые приезжают работать в деревню и в малые города. Доктора могут получить от 1 до 1,5 млн рублей, а фельдшеры, акушерки и медсестры — от 500 до 750 тыс. рублей. При этом они подписывают контракт с государством и должны отработать в населенном пункте, где живут не более 50 тысяч человек, не менее пяти лет.

Чтобы стать участником программы в Челябинской области, необходимо позвонить в отдел кадров регионального Минздрава по телефону 8 (351) 242-22-22, добавочный 329.