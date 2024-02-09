В России расширили правила поддержки граждан, ухаживающих за инвалидами

Опекунов больше не будут лишать пособия при трудоустройстве

По указу президента с 2024 года граждане, которые ухаживают за инвалидами, продолжат получать пособие по уходу в размере 10 тыс. рублей ежемесячно даже в случае трудоустройства. Изменения внесены в правила осуществления таких выплат и утверждены постановлением правительства РФ.

«У граждан появится больше возможностей совмещать заботу о близких и профессиональную деятельность, при этом сохранить поддержку государства», — отметил председатель правительства Михаил Мишустин.

Как пояснили в пресс-службе кабмина, речь идет о ежемесячных выплатах, которые полагаются родителям и опекунам, ухаживающим за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет и инвалидами с детства I группы. Раньше такие выплаты могли получать только неработающие граждане. Теперь их также будут выплачивать родителям и опекунам, работающим неполный день, в том числе дистанционно или на дому.