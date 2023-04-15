Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому расширяется круг лиц, подлежащих освобождению от уголовной ответственности в случае возмещения ущерба. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно поправкам в Уголовный кодекс РФ, от уголовной ответственности в случае возмещения ущерба могут быть освобождены граждане, впервые совершившие ряд экономических преступлений с причинением ущерба в особо крупном размере. В числе таких преступлений — незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность, уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств иностранной валюте и в рублях, нарушение авторских прав, неправомерное использование инсайдерской информации и причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.