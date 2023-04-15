В России расширили круг лиц, освобождаемых от уголовной ответственности при возмещении ущерба

Речь идет об экономических преступлениях

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому расширяется круг лиц, подлежащих освобождению от уголовной ответственности в случае возмещения ущерба. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно поправкам в Уголовный кодекс РФ, от уголовной ответственности в случае возмещения ущерба могут быть освобождены граждане, впервые совершившие ряд экономических преступлений с причинением ущерба в особо крупном размере. В числе таких преступлений — незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность, уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств иностранной валюте и в рублях, нарушение авторских прав, неправомерное использование инсайдерской информации и причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.