В России расширены полномочия Фонда «Защитники Отечества»

Новые возможности появились с 3 февраля

3 февраля в Указ президента России Владимира Путина о создании Фонда «Защитники Отечества» внесены изменения и дополнения. Организация получила дополнительные полномочия, сообщает Центр управления регионом Челябинской области.

«Теперь у Фонда „Защитники Отечества“ есть дополнительные возможности для оказания современной и качественной помощи бойцам СВО и их семьям», — отмечают в ЦУРе.

Кроме доплаты за высокотехнологичные средства реабилитации специалисты фонда смогут перечислять пожертвованные деньги в благотворительные организации, которые занимаются помощью демобилизованным бойцам и семьям погибших. Также Фонд «Защитники Отечества» сможет осуществлять международное сотрудничество по вопросам защиты прав бойцов СВО и их семей.

Кроме того, представители организации теперь вправе проводить опросы среди ветеранов и их семей. Они помогут узнать уровень удовлетворенности качеством предоставляемой социальной поддержки и услуг.

Также расширен состав попечительского и наблюдательного советов организации — в них вошли представители Русской православной церкви, Духовного управления мусульман РФ, Министерства финансов РФ, Счетной палаты и других ведомств.

Напомним, филиалы Фонда «Защитники Отчества» были созданы во всех регионах страны по инициативе президента России Владимира Путина. Специалисты филиала в Челябинской области уже приняли 6096 обращений от бойцов СВО и их семей. Из них 797 были связаны с медицинской и психологической помощью. В большинстве случаев участников СВО в кратчайшие сроки отправляли на реабилитацию, помогали в получении протезов и направляли семьи погибших к опытным психологам.

Филиал Фонда «Защитники Отечества» помогает бойцам, вернувшимся из зоны СВО, и их семьям в любых вопросах. Обратиться в организацию можно:

— по адресу Университетская Набережная, 123;

— в группе в «ВКонтакте»;

— в чат-боте филиала в «Телеграме».