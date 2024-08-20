В России работает бесплатная горячая линия по профилактике зависимости от гаджетов у детей

Родители могут получить профессиональную консультация у психологов и педагогов

Современные технологии стали неотъемлемой частью образования и досуга, но иногда отношения с гаджетами могут стать нездоровыми.

Сегодня с самого раннего возраста ребенок получает возможность смотреть на жизнь через экран, когда виртуальный и реальный миры находятся настолько близко друг к другу, что их можно легко спутать.

Гаджет может быть верным помощником ребенка в развитии и обучении, а может, наоборот, постоянно отвлекать его от важных дел. Как понять, что дети оказались в плену смартфона или планшета, и помочь им?

Ответ на этот вопрос помогут найти специалисты бесплатной горячей линии. Каждый родитель может позвонить по номеру +7 (800) 444-22-32 и получить адресную помощь по вопросам развития, воспитания, образования ребенка.

Более 15 млн родителей уже воспользовались возможностью получить консультацию ведущих педагогов и психологов.

Горячая линия работает бесплатно по нацпроекту «Образование». Получить консультацию можно также заполнив форму на сайте растимдетей.рф.