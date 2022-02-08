Жители Челябинской области и всей России с 21 февраля могут получить QR-код по результатам теста на антитела к коронавирусу. Об этом сообщается в приказе Минздрава РФ.
Теперь в соответствии с изменениями, QR-код с 21 февраля будет содержать информацию о завершении вакцинации против COVID-19, факте перенесенного заболевания, либо о наличии на Едином портале сведений о положительном результате теста на антитела.
Напомним, что коронавирусных пациентов в Челябинской области начнут выписывать без контрольных ПЦР‑тестов. О новых правилах рассказал региональный Роспотребнадзор.
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